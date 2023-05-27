Это были мобилизованные недавно отправленные на линию боевого соприкосновения

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, российские бойцы, входящие в Южную группировку войск, пленили две группы военнослужащих структурно входящих в ВСУ.

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Со слов бойца ВС РФ, непосредственного участника операции по взятию в плен украинских солдат и офицеров, всего сдались 10 человек, все они - военнослужащие 81-й бригады ВСУ. Пехотинцы сдались на милость победителя рядом с населённым пунктом Белогоровка, расположенным в Донбассе.





Источник фото: google.com





Месяц назад стало известно, что отделение, состоящее из 4-х военнослужащих российской армии, смогли уговорить сложить оружие 12 украинских солдат во время битвы за Бахмут (Артёмовск).

Так же рядом с Бахмутом добровольно оставили своё стрелковое вооружение 6 солдат 110-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

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Так же известно, что по данным, предоставленным западной прессой, многие из солдат украинской армии были мобилизованы лишь пару дней назад, а вся их непосредственная служба "длилась" ровно 24 часа до появления на горизонте укрепрайонов российских штурмовых групп.