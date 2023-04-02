Challenger 2 уже на Украине в боевых частях, но не на передовой. Об этом свидетельствует ролик, "завирусившийся" в проукраинских пабликах, предположительно снятый где-то в Житомирской области.
реклама
Как сообщается, Соединённое Королевство передало Украине не менее 14 бронированных машин из состава британской армии. Часть Challenger 2 уже поступила на Украину в марте, что подтвердил глава украинского Минобороны Алексей Резников, высказавшийся в комплиментарном ключе, назвав британские ОБТ - "фантастическими машинами". Как сообщается, британские танки не стали отправлять на передовую, "оставив" их предположительно в Житомирской области.
Немногим ранее высказывалось мнение, что западные лоббисты вооружённой помощи Украине категорически не "рекомендовали" отправлять непосредственно на линию ЛБС переданную технику в случае если танков окажется недостаточно. Существует мнение, что малое количество Challenger 2 покажет свою "недееспособность" в реальном бою.
Источник фото: tiberius66.livejournal.com
Но наиболее вероятно, что военные Британии крайне опасаются взятия Челленджеров в качестве российских трофеев, поэтому даже создан особый план, согласно которому повреждённый танк украинские экипажи в любом случае должны эвакуировать в безопасное место, либо не использовать их вовсе в зоне потенциального прорыва российских войск.
В качестве радикального варианта предусматривалась "комплектация" танка взрывным устройством с дистанционным подрывом, дабы враг не получил "секретную начинку". Пока что подтверждающей информации на этот счет - нет.
Сегодня в сети проскочила информация, что для пущей защиты западные образцы танков должны быть оснащены динамической защитой третьего поколения "Нож". Но по неназванным причинам на Leopard установили российский комплект "Контакт-1".