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ВС РФ с помощью реактивной установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч" атаковали опорник ВСУ
Это не единичный случай, когда техника для прокладывания проходов в минных полях используется как наступательное оружие
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   Десантники ВС РФ выверенным использованием установки разминирования УР-77 смогли поразить блиндажи на украинском опорном пункте в Кременском квадрате. Соответствующее видео в мировой сети интернет разместил анонимный телеграм-канал "Енот из Херсона".

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   На кадрах из видеохроники запечатлено, как первый и второй залпы комплекса "Змей Горыныч" со снайперской точностью прилетели точнёхонько в полевое инженерное сооружение фортификации, размещенное в лесном массиве Кременной в западных окрестностях ЛНР. 

   Помогал в качестве корректировщика и видеооператора воздушный беспилотный аппарат принадлежности российских ВС РФ.


УР-77. Источник фото: army-today.ru


   Взрывы оказались настолько мощными, что рядом с окопом затряслись зелёные насаждения в радиусе до полусотни метров, а точка прилёта была основательно разрушена. 

   УР-77 разработана ещё в эпоху СССР с целью прокладывания безопасных коридоров и маршрутов следования в минных полях противника, но во время российской спецоперации установку так же используют как отлично зарекомендовавший себя штурмовой боеприпас.

   Боевая часть, облаченная в капроновый корпус с детонирующим шнуром может разминировать территории от противотанковых мин шириной 6 метров и длиной до 90 метров.

   К слову, это не первый случай, когда непосредственно на ЛБС российские войска используют подобным образом "Змея Горыныча". В первой трети прошлого месяца так же рядом с Кременским лесом с помощью УР-77 солдаты МО РФ разрушили опорный пункт украинской армии.


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