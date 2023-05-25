Иранский баллистический снаряд вне атмосферы может разгоняться до скоростей в 16 Махов и нести боеголовку массой до 1500 кг

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Иранские ракетостроители 25 мая продемонстрировали ракету семейства "Хорремшехр". Баллистический снаряд по информации Информационного агентства Иранской Республики получил название "Хейбар".

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Отличительным признаком реактивного боеприпаса стала система наведения и управления, благодаря которой ракета по достижении среднего участка полёта может маневрировать, перемещаясь во внеатмосферной зоне. Такой подход иранских инженеров позволил ракете получить "иммунитет" против множества разновидностей средств радиоэлектронной борьбы, позволяя быть полностью невосприимчивой к ним.





Источник фото: ria.ru





Хейбар относится к актуальной ревизии ракет "Хорремшехр", использующими в качестве топлива специальную жидкость. Благодаря мощному двигателю и своим техническим характеристикам конструкция способна перемещаться на расстояние до 2000 км, одновременно доставляя "куда надо" боевую часть весом до полутора тонн.

Вызывают удивление и скоростные характеристики ракеты, где современный движитель позволяет разгоняться до максимальной скорости в 16 Махов в безвоздушном пространстве и до 8 Махов в земной атмосфере.

Между тем в Пентагоне заметили беспрецедентное сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере.

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