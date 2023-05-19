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Прошлой ночью ВКС РФ "отутюжили" многочисленные склады на Украине: в Одессе насчитали 10 прилётов
Вполне возможно во время ударов были поражены склады с британскими ракетами Storm Shadow
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   В ночной период сутки назад силами ВКС РФ была проведена серия ударов, пришедшимися на Одесскую область. Где как зона, представляющая собой скопление логистических узлов, пострадало большое количество складов с техникой, боеприпасами и иным оборудованием военного назначения, переданного Украине альянсом НАТО и другими западными странами. 

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   Не удивительно: для официального Киева Одесщина представляет собой место не менее важное, чем Львовская область, как перевалочный пункт для обеспечения украинской армии, в который идёт бурной рекой военная помощь из соседней Румынии.


Источник фото:google.com


   Рассказал об этом сделавшийся военным экспертом Юрий Подоляка, приведя конкретные факты.

   Так по словам военного аналитика, в Одесской области было установлено не менее 10 прилётов, предположительно под ударами российской авиации оказались арсеналы со снарядами и западной техникой.

   И как сообщает Юрий, менее 7 дней назад ВСУ стали в своих операциях активно использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, малозаметные для ПВО. Но именно 18 мая таких обстрелов совершено не было. Что может говорить о том, что силы российской противовоздушной обороны нашли подход к этим средствам воздушного поражения, или, как вариант, уже на земле были нейтрализованы склады с этими британскими боеприпасами. 

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#вкс рф #storm shadow #одесса
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