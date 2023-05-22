Сегодня ВКС РФ совершили серию мощных атак по военным целям на территории Украины. О том, что ночь на 22 мая была неспокойной особенно, рассказали украинские паблики.
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Кроме того масс-медиа восточноевропейской республики заявляют, что текущая серия ударов по объектам военного назначения в бывшем Днепропетровске является одной из самых яростных и масштабных за все время проведения российской спецоперации.
И немудрено: в Днепре, бывшем флагмане советского машиностроения и наук, находится значительное количество фабрик и заводов, использующихся и по сей день в ремонте военной техники. Кроме того на территории мегаполиса расположено много воинских частей ВСУ с большим количеством живой силы. Существенная часть которых подготовлена для участия в грядущем украинском контрнаступлении.
Источник фото: wp-s.ru
Местный чиновник Сергей Лысак заявил, что в ночь на 22 мая были зафиксированы прилёты российских ракет по городской агломерации. По некоторым данным в самом городе местные жители услышали и увидели не менее 15 взрывов.
Так же в воздушном рейде помимо ракет использовались и российские БПЛА, поражавшие военные объекты.
Помимо города на Днепре были атакованы цели в Запорожье, Одесской и Николаевской областях.