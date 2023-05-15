Сеть интернет полнится противоречивыми заявлениями по поводу возможного украинского контрнаступления.
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Например украинские масс-медиа ссылаясь на данные украинских спецслужб и аналитических центров, сообщают, что российские подразделения и чиновники Запорожской и Херсонской областей в спешном порядке перемещаются. Де, мол, истинная причина таких эвакуаций это "бессмысленность удержания" оборонительных районов в данной местности приданными силами.
А вот представители ГУР видят ситуацию "несколько по иному", где согласно разведывательной информации, в выделенных областях российские войска сосредоточили 152 тыс. военнослужащих и уже готовы во всех смыслах встретить "горячо" подразделения ВСУ и бороться за свои рубежи.
Источник фото: ria.ru
По сообщениям украинской военной разведки, никакой эвакуации в Запорожской и Херсонской областях не замечено, а все подобные инсинуации вызваны скрытными фильтрационными и контрразведывательными мероприятиями российских спецслужб и военных.
Между тем официальный Киев изменил свою публичную позицию по вере в грядущее контрнаступление украинской армии, где последнее может "споткнуться" об военно-технические возможности ВС РФ.
Но не стоит исключать и о проведении глобальной информационной операции прикрытия, задействованной для "усыпления и успокоения" российских сил.