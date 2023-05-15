Что хранилось в поражённом арсенале достоверно неизвестно

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

После удара российских ракет по замаскированному складу рядом с фабрикой "Катион" в Хмельницком предварительно сделаны выводы, что ВКС РФ точно попали по запасам британских боеприпасов с обеднённым ураном. Такие выводы можно сделать о возросшем за эти дни уровне радиации в округе и об использовании автономных роботов при тушении возникшего после прилёта пожара.

реклама





Те самые снаряды. Источник фото:bbc.com





Показатели дозиметра в районе взрыва зафиксировали радиационный уровень на уровне 140-160 нанозиверт. Что является в двое выше чем обычные показатели города Хмельницкого в районе местной АЭС. Такие же повышенные значения фиксируются уже и возле Тернополя, куда подул ветер с места "вибуха".

Предположение о том, что на секретном объекте находились именно снаряды с достаточным наличием обедненного урана в своём составе, косвенно подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук. В своём видеосообщении "вчерашний" народный избранник посоветовал эвакуировать детей подальше от района детонации.





Уровень радиации в Хмельницком. Источник фото: topcor.ru





рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

К настоящему моменту известно, что город Хмельницкий стараются покинуть местные жители, где волна эвакуации уже затронула горожан Львова и Тернополя, так же решивших держаться подальше от складов ВСУ и местных арсеналов.