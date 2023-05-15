После удара российских ракет по замаскированному складу рядом с фабрикой "Катион" в Хмельницком предварительно сделаны выводы, что ВКС РФ точно попали по запасам британских боеприпасов с обеднённым ураном. Такие выводы можно сделать о возросшем за эти дни уровне радиации в округе и об использовании автономных роботов при тушении возникшего после прилёта пожара.
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Те самые снаряды. Источник фото:bbc.com
Показатели дозиметра в районе взрыва зафиксировали радиационный уровень на уровне 140-160 нанозиверт. Что является в двое выше чем обычные показатели города Хмельницкого в районе местной АЭС. Такие же повышенные значения фиксируются уже и возле Тернополя, куда подул ветер с места "вибуха".
Предположение о том, что на секретном объекте находились именно снаряды с достаточным наличием обедненного урана в своём составе, косвенно подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук. В своём видеосообщении "вчерашний" народный избранник посоветовал эвакуировать детей подальше от района детонации.
Уровень радиации в Хмельницком. Источник фото: topcor.ru
К настоящему моменту известно, что город Хмельницкий стараются покинуть местные жители, где волна эвакуации уже затронула горожан Львова и Тернополя, так же решивших держаться подальше от складов ВСУ и местных арсеналов.