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   Писатель из Америки Ноам Хомски рассказал, что ни один здравомыслящий житель планеты Земля не захочет ядерного противостояния, но вероятность такого исхода неудержимо витает в сегодняшнем донельзя наэлектризованном воздухе политических взаимоотношений между государствами.

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   Так по мнению американского публициста таким вариантом может быть украинский кризис, где в случае маловероятной победы армии Украины над Россией, последняя может использовать в качестве "последнего аргумента" ядерное оружие по территории восточноевропейской республики.  


Источник фото: rsenal-info.ru


   Так хорошо знающий новейшую историю Хомски рассказал, что в своё время иракский Багдад превратился в филиал ада на Земле, будучи перемолотый в пыль совместными усилиями армий США и Великобритании. Где всё объясняется довольно примитивно: Америка и Англия ведут боевые действия крайне не избирательно, уничтожая практически любой признак цивилизации, будь то коммуникации, транспортная и энергетическая инфраструктура. Естественно, условия жизни мирного населения в таком Армагеддоне никого не интересуют.

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   Но на Украине всё не так: Россия не использует тактику "Вбомбить в каменный век", родоначальниками которой являются те же американцы со времён конфликта во Вьетнаме. Хотя со 100% возможностями это сделать. Но не делает. И именно об этом говорил Хомски в одном из своих интервью.

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#вкс рф #киев
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