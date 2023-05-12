1 час полёта специализированного борта обходится американской казне в 400 000 долларов

Вчера в США ранней ночью взлетели сразу два так называемых воздушных командных пункта Boeing E-4B Nightwatch. Что, в свою очередь, не такое уж и частое явление, когда два "самолета Судного дня" одновременно находятся в воздухе. Одна из причин полёта таких воздушных машин по одиночке - это чрезвычайная дороговизна эксплуатации такого борта, обходящиеся американской казне в 400 000 долларов за один час полёта.

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Один из самолётов сделал пролёт над юго-восточной оконечностью штатов и немного пролетел над Мексиканским заливом. Второй воздушный командный пункт направился в сторону Великих озёр, находящихся на севере США.





Источник фото: outono.net





О том, что планируется поднятие в воздух Boeing E-4B Nightwatch, оборонное ведомство США не информировало.

Существует вероятность, что "самолёты Воздушного дня" осуществляли полёт в тренинговом режиме, отрабатывая координацию между собой. Воздушные судна находились в воздухе пару часов, после чего вернулись в пункты приписки.

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Интересная деталь: в Европе так же "по случайному стечению обстоятельств" значительно выросло количество полётов военно-транспортной авиации блока НАТО.