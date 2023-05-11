Но украинские генералы считают, что и этого количества недостаточно

В ВСУ было отправлено больше 600 видов вооружения различных типов для предполагаемого контрнаступления украинской армии. Это много больше, чем находится в распоряжении любой передовой армии из всех развитых стран. Таким комментарием поделился представитель Командования ВС США в Европе и Африке старший офицер Мартин О’Доннел.

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Так как украинские генералы считают что и такого количества различной номенклатуры оружия мало, то и украинское контрнаступление еще "несвоевременно", поэтому временные сроки которого с завидной постоянностью сдвигаются вперёд по временной шкале. Изначально "контрнаступ" ВСУ планировалось организовать в мае, после различные функционеры уже стали утверждать о июньском контрнаступлении. Но теперь по некоторым данным, торопиться вообще не стоит, и контрнаступление может растянуться на долгие месяцы.





БМП Bradley. Источник фото: forpost-sevastopol.ru





Но подобное "заговаривание" мировой общественности не устраивает американцев, точнее ту её часть, которая относится к демократам, уставших от постоянного попрекания со стороны противоборствующих республиканцев, обвиняющих в безмерных тратах на Украину и в частности на нужды ВСУ. Но где, спрашивается, результат на поле боя...

А вот текущий результат как раз-таки и устраивает официальный Киев, ведь наступление может оказаться крайне неудачным, а оно им надо? Вопрос, конечно же, риторический.

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Интересный факт: три часа назад стало известно по сообщению информационного агентства Bloomberg ВСУ получили оружия для контрнаступления на 30 млрд. долларов.