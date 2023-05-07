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В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
На выходе мы имеем средство, неспособное защитить себя от "профессиональной угрозы" с неба
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   . После начала российских массированных ракетных атак в ноябре 2022 года украинская инфраструктура оказалась беззащитна против угроз с воздуха и Вашингтон дал обещание официальному Киеву отправить системы ПВО и ПРО различной дальности для защиты военных объектов Украины, среди таких средств оказался и ЗРК Avenger. 

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   И уже в начале нового 2023 года оборонное ведомство США решило передать восемь установок ЗРК ближнего радиуса действия, смонтированных на кабину HMMWV (тот самый Хаммер).


   А вести о том, что ЗРК Avenger достигли конечного получателя, 5 апреля сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в своём telegram-канале, где последний известил не только о прибытии техники ПВО, но и уведомил о появлении Авенжеров уже на боевом дежурстве. Кроме того, стало известно, что украинские военные прошли специализированный тренинг по управлению данной бронемашиной ПВО на территории Германии.


Источник фото: iz.ru


   А сегодня полковник пресс-службы группировки "Восток" ВС РФ Александр Гордеев заявил, что на Угледарском направлении рядом с населенным пунктом Водяное дроном-камикадзе "Ланцет" был поражён HMMWV с установленной установкой ПВО (ЗРК Avenger).


   Немногим позднее в мировой сети Интернет появился видеоролик, на котором было продемонстрировано как барражирующий боеприпас поразил не сумевший защитить себя от воздушной угрозы противоракетный комплекс.
Весьма вероятно, что это вообще первая боевая потеря за 30 лет постановки на вооружение данного противоракетного комплекса в армию США.

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#ланцет #видео попадания ланцета #зрк avenger
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