Теперь танки ВСУ ремонтируются и в частных мастерских. Такое стало возможным из-за того что ВКС РФ поразили практически все государственные заводы и фабрики, которые занимались созданием и обслуживанием бронированной техники. В перечень таких предприятий входили ныне разрушенные промышленные гиганты в Харькове, Львове и Киеве.
Разумеется возможности частных центров и "стандартных" предприятий не сопоставимы: мастерские не способны покрыть все нужды ВСУ в ремонтных работах. По этой причине в соседних с Украиной странах как грибы после обильного дождя начали открываться специальные "восстановительные" центры.
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Источник фото: телеграм-канал "Форпост"
В некоторой степени заказы с разрушенных базовых предприятий, занимавшихся ремонтом техники, перешли пока еще работающим беспрепятственно промышленным цехам и объектам, которые в мирное время занимались комплексным обслуживанием гражданской самодвижущейся техники, такой как грузовые и легковые автомобили. Теперь здесь проводят ремонтные работы над танками, БМП и БТР.
Источник фото: телеграм-канал "Форпост"
Одним из наглядных примеров такого "перепрофилирования" можно увидеть на фото выше, Где на танк Т-64БВ образца 2017 года были установлены противокумулятивные решётки, а на башню добавлены дополнительные комплекты динамической защиты. Но так как автомобильные предприятия не предназначены для обслуживания тяжелой техники, объёмы модернизационных и восстановительных работ крайне низкие: речь идёт буквально о штучных экземплярах починенных и "исправленных" танков.