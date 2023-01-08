Почему усовершенствование отечественных боевых БЛА ни на минуту не должно прекращаться

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Никогда не страдал шапкозакидательскими настроениями, поэтому предлагаю посмотреть результаты боевой работы самой новой модификации отечественного дрона-камикадзе - "Ланцета-3М".

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Где-то в зоне действия СВО российский БПЛА "Ланцет-3М", оснащенный кумулятивным снарядом, очень точно попал прямёхонько в башню украинского основного танка - Т-64БВ. "Точка входа" пришлась на экраны динамической защиты "Контакт-1", который разработан еще в СССР в 1982 и призван защитить технику от кумулятивных снарядов.

Итоговый результат - башню боевая часть дрона не пробила. Наблюдается лишь повреждение дымовых гранатометов и пустого топливного бака.





Тот самый украинский Т-64БВ. Источник фото: телеграм





Что и было много раз проговорено ранее, пока что Ланцет не готов бороться тяжелобронированной техникой противника, причина проста: масса заряда для этого слишком мала. Поэтому на сегодняшний день удел Ланцета - это борьба с пикапами и прочей слабобронированной техникой.

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Данный вопрос сейчас актуален как никогда, так как вскоре на фронт поступят американские БМП M2 Bradley. А вслед за ним могут поступить более бронированные машины, в том числе те самые Leopard-2.