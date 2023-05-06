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WP: Джо Байден может сместить текущего председателя ОКНШ США из-за его критики действий по Украине
Слухами о перестановках в американском комитете начальников штабов поделилось издание The Washington Post
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   В американском комитете начальников штабов (ОКНШ) аналогом которого служит российский Генеральный штаб, могут произойти серьёзные кадровые изменения: текущий хозяин Белого дома Джо Байден, задумал поменять председателя объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. 

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   О новых веяниях в высшим эшелоне американской армии пишет известная газета The Washington Post. Известно, что в начале этого лета Марку Милли исполнится 65 лет. Текущий председатель ОКНШ США много лет посвятил военной службе. Он начал своё восхождение по армейской карьерной лестнице ещё в 1980 году, как только окончил курсы подготовки офицеров запаса. Милли проходил службу в пехотных подразделениях, потом дослужился до высокого чина замкомандира 101-й воздушно-десантной дивизии, после стал командующим 10-й горной дивизии. А уже в период с 2015 по 2019 год Милли получил должность начальника штаба армии. Пиком его карьеры стала должность начальника объединённого комитета штабов США.


Претендент на должность начальника ОКНШ США. Источник фото:google.com

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   За период командования американского четырёхзвёздного генерала прошла череда заметных событий, отмеченных на скрижалях военной и политической истории. Сюда можно отнести так называемую "перегруппировку" американских Объединённых сил из бушующего Афганистана, где войска США и отряды союзников по НАТО так и не смогли противостоять местным Талибам (организация запрещена в РФ). Вторым таким событием можно назвать захват Капитолия сторонниками Трампа, и, наконец, старт спецоперации России на Украине.
   Одной из причин по которой Милли может быть снят, служит не только достижение почтенного возраста, но и публичное недовольство руководителя ОКНШ США действиями Белого дома на Украине

   Также инсайдеры сообщают, что должность Марка Милли может занять другой четырёхзвёздный генерал Чарльз Браун, состоящий на данный момент в должности начальника штаба ВВС США.

Известно, что пока Белый дом никак не комментирует текущие слухи по поводу будущего Марка Милли.

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#джо байден #марк милли
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