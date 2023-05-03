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Карманный молитвослов защитил российского бойца от смертельного ранения на СВО
Если бы не церковная книга, военнослужащий получил бы ранение в аорту и практически сразу бы погиб
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   В одном из медицинских батальонов, входящем структурно в Западный военный округ, показали коллекцию осколочных фрагментов, извлеченных из раненых солдат и офицеров. Но основное внимание посетителей привлекает экспозиция, состоящая из  стальных частиц и пронзённый ими молитвенник.

   Проводящий экскурсию по импровизированному музею СВОшной жизни полковой священник продемонстрировал острый металлический осколок размером чуть меньшим чем батарейка формата LR44. Но именно такой фрагмент боеприпаса задержал карманный молитвослов и спас жизнь бойца.

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Источник фото: blagovest-moskva.ru


   Если бы не этот сборник церковных молитв, то вероятно осколок попал бы в аорту и солдат за 60 секунд потерял бы критический объем крови. Но кусок от неназванного снаряда притормозил молитвослов, находившийся в грудном кармане военнослужащего. Даже больше - фрагмент боеприпаса пробил все страницы и занёс клочки бумажного материала в образовавшуюся рану на теле. Но тем не менее, с бойцом оказалось всё в порядке: хирурги провели операцию и зашили рану. 


Источник фото: телеграм-канал "Товарищ Огилви"

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   Чуть позже в этой чудесной истории появился и другой фрагмент: оказывается второй осколок имел меньшую кинетическую энергию и просто застрял в церковном сборнике и чуть позже выпал из книги.

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