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"Грязевые ванны" из-за постоянных дождей и весны на Украине стали непреодолимым препятствием для предполагаемого контрнаступления ВСУ, которое по этой же причине всё никак не начнётся. Набухший чернозём оказался крепким орешком как для западных ОБТ типа Challenger 2 и Leopard 2, так и для лёгких по сравнению с танками гусеничных машин. Не смогла "покорить" земляной кисель на востоке Украины и бельгийская САУ M109A4BE, которая безбожно увязла на грунтовой дороге.
Самоходка попала в восточноевропейскую республику путём выкупа Великобританией у Бельгии списанных бронемашин.
САУ M109 "Paladin". Источник фото: life.ru
А предыстория такова: в начале лета 2022 года одна бельгийская газета рассказала о сложной судьбе САУ M109. Бронемашины за ненадобностью и жутким моральным устареванием были проданы частной фирме Flanders Technical Supply по цене обычного металлического лома, где обошлись покупателю в 15 000 долларов за одну бронированную единицу. Как только началась российская спецоперация, МО Бельгии решила выкупить машины обратно, но не тут то было, хозяин фирмы решил обогатиться и завысил цену в 10 раз. Тут же "на помощь" пришла Великобритания и владелец уступил. Так 64 САУ M109A4BE отправились на Украину.