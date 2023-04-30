Сколько может уйти времени на способность привести артиллерийские установки в рабочий вид - не сообщается

В середине осени прошлого года по результатам 5-го пакета военной помощи для Украины, последняя получила от правительства итальянской республики несколько десятков единиц тяжёлых САУ M109L калибра 155-мм. Уже в апреле текущего года все 20 бронемашин были доставлены в восточноевропейскую республику и переданы украинским военным, правда военнослужащих ВСУ ждало большое разочарование: ни одна из переданных САУ не была готова к бою и работоспособна, сообщает издание Financial Times.

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Источник фото: riafan.ru

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На настоящий момент известно, что в момент передачи и перевозки бронетехники по железной дороге уже новый функционер, а именно премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила большую долю пиара в прессе, "излучая" не деле приверженность к защите Украины. Правда уже тогда военные эксперты из многих стран мира обращали внимание, что внешне САУ выглядели не очень "презентабельно". И действительно, спешка, с которой осуществлялись поставки, наводит на мысль, что совершенно никто не занимался ремонтными работами над бронемашинами, находившиеся долгое время на армейских складах.



Как теперь быть украинским военным, никто не знает, как и не знает, сколько уйдёт времени на ремонт этих САУ, а главное, за чьи деньги и где это будет осуществляться.