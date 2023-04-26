Комплиментарную статью по поводу надёжной защиты Бухты Севастополя опубликовали в издании Naval News

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Газета из Великобритании Naval News рассказала в своей новостной заметке о непревзойдённой защите подводной части Севастопольской бухты. Причиной для актуальной статьи стала неудачная попытка украинской армии пробить брешь в базе российского ВМС с помощью надводных беспилотников 24 апреля.

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Военно-морской специалист H.I. Sutton (Саттон) заметил, что ни один из ударных беспилотников не смог выполнить свою миссию даже частично, показав отрицательный результат даже в попытках проникнуть за воображаемые территориальные линии бухты.





Источник фото: panoramapro.ru





Со слов эксперта, российские силы смогли выполнить массивный комплекс мер по улучшению защиты территории гавани от вторжений подобного рода. Севастопольский залив прикрыт не только физическими экранами, состоящими из шести слоёв, но и в непрерывном режиме патрулируется катерами, вертолётами, контролируется орудийными установками. Кроме того, под водой неоценимую помощь оказывают боевые дельфины.

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Известно, что американцы и ВМС СССР были флагманами-первооткрывателями в использовании морских животных, как верных помощников своих военных. Так практически чуть больше 50-ти лет назад в Крыму был создан океанариум, где дельфинов стали учить поиску мин и обезвреживать так называемых фрогменов (подводных диверсантов).