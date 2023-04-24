ВС РФ вовремя обнаружив начавших движение в направлении Бахмута войсковых резервов украинской армии, нанесли огневое поражение по силам ВСУ под Богдановкой в Донецкой Народной республике, информирует пресс-служба российского Министерства обороны.
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На официальном брифинге оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что под удар попали армейские резервы ВСУ, спешащие на помощь попавшему в вязкое окружение бахмутскому гарнизону украинской армии.
Источник фото: structure.mil.ru
По последним сводкам, российские штурмовые подразделения совершили движение вперёд в западной агломерации Бахмута (Артёмовска), где на текущий момент боестолкновения продолжаются уже за линией железной дороги.
Несмотря на оперативное окружение и значительные потери ВСУ в живой силе и практически отсутствующей тяжелой технике, по причине её утраты в тяжёлых боях, украинский президент Владимир Зеленский не торопится отдать приказ о выходе из города потрёпанных войсковых соединений и о своём неугаснувшем желании не бросать сражаться за Бахмут. Если же Россия займет город, то благодаря этому ВС РФ смогут "расширить фронт", заявил украинский лидер.