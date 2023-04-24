Военная сила такой автоматизированной единицы способна выполнить большой спектр задач тактического уровня

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Кажется недалёкое будущее, когда наземная техника будет способна использовать портативные автономные единицы других средовых разновидностей - наступила, или по крайней мере уже рядом с настоящим временем. В этом можно убедиться выслушав менеджмент отечественной компании, разработавшей передового боевого робота "Маркер" и получившего способность использовать большой рой маломасштабных барражирующих боеприпасов.

реклама





Источник фото: news.rambler.ru





Со слов Евгения Дудорова, исполнительного директора "Андроидная техника", роботизированная платформа "Маркер" может выступить в роли пусковой площадки для сотни БПЛА БАС-80. Ударные малоразмерные дроны будут запускаться из специального контейнера. В настоящий момент првоодятся всесторонние испытания, в ходе которых осуществлено больше сотни тестовых запусков.

К концу летнего периода полигонные задачи должны быть выполнены и принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Известно что робототехническая платформа "Маркер" может быть использована в нескольких режимах: от разведывательного комплекса до робота-курьера, от охранной машины до истребительной единицы.