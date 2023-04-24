Кажется недалёкое будущее, когда наземная техника будет способна использовать портативные автономные единицы других средовых разновидностей - наступила, или по крайней мере уже рядом с настоящим временем. В этом можно убедиться выслушав менеджмент отечественной компании, разработавшей передового боевого робота "Маркер" и получившего способность использовать большой рой маломасштабных барражирующих боеприпасов.
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Источник фото: news.rambler.ru
Со слов Евгения Дудорова, исполнительного директора "Андроидная техника", роботизированная платформа "Маркер" может выступить в роли пусковой площадки для сотни БПЛА БАС-80. Ударные малоразмерные дроны будут запускаться из специального контейнера. В настоящий момент првоодятся всесторонние испытания, в ходе которых осуществлено больше сотни тестовых запусков.
К концу летнего периода полигонные задачи должны быть выполнены и принято решение о дальнейшей судьбе проекта.
Известно что робототехническая платформа "Маркер" может быть использована в нескольких режимах: от разведывательного комплекса до робота-курьера, от охранной машины до истребительной единицы.