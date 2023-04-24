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Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
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   Кажется недалёкое будущее, когда наземная техника будет способна использовать портативные автономные единицы других средовых разновидностей - наступила, или по крайней мере уже рядом с настоящим временем. В этом можно убедиться выслушав менеджмент отечественной компании, разработавшей передового боевого робота "Маркер" и получившего способность использовать большой рой маломасштабных барражирующих боеприпасов. 

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Источник фото: news.rambler.ru


   Со слов Евгения Дудорова, исполнительного директора "Андроидная техника", роботизированная платформа "Маркер" может выступить в роли пусковой площадки для сотни БПЛА БАС-80. Ударные малоразмерные дроны будут запускаться из специального контейнера. В настоящий момент првоодятся всесторонние испытания, в ходе которых осуществлено больше сотни тестовых запусков.

   К концу летнего периода полигонные задачи должны быть выполнены и принято решение о дальнейшей судьбе проекта.

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   Известно что робототехническая платформа "Маркер" может быть использована в нескольких режимах: от разведывательного комплекса до робота-курьера, от охранной машины до истребительной единицы.

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#маркер #робот маркер #бас-80
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