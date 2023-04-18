Первые партии роботов уже находятся в зоне проведения российской спецоперации

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Роботизированный комплекс "маркер" будет доукомплектован малоразмерным барражирующим боеприпасом "БАС-80", специально разработанным для боевого робота. Данную информацию подтвердил разработчик, занимающийся созданием машины, рассказали в РИА Новости.

Беспилотный аппарат запускается с самой роботизированной платформы и относится к самолётным разновидностям БПЛА. На полигоне уже проводятся тестовые запуски без БЧ, выполняется проверка технологии запуска, воздушного маневрирования и наведения на цель с высокоточными результатами.

реклама





Вариант с пулемётом. Источник фото: rg.ru





Снаряженная масса беспилотника-камикадзе 1,7 килограмм, боевая часть в "базовом варианте" составляет 600 грамм с вариантами для увеличения. Дрон способен пролететь 30 километров в одну сторону с временем нахождения в воздухе до 18 минут.

По некоторым данным роботы "Маркер" в составе четырех единиц уже замечены в ДНР. На боевые модули машин установят эффективное противотанковое вооружение и уже обкатываются алгоритмы боестолкновений.





Вариант с РПГ-26. Источник фото: rg.ru





Платформа на одной заправке-дозарядке может автономно работать не менее 48 часов благодаря двухвариантному двигателю. Дополнительно робот может быть дооборудован оптико-электронной отслеживающей аппаратурой.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве вариантов для вооружения колёсной версии машины может быть выбрана опция одновременного присутствия "на борту" ракетного модуля, пулемёта и дрона-камикадзе. Если же "Маркер" на гусеничном ходу, то он может быть вооружён пулемётом "Утёс", либо модульной "спаркой" из ПТРК РПГ-26.