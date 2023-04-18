Роботизированный комплекс "маркер" будет доукомплектован малоразмерным барражирующим боеприпасом "БАС-80", специально разработанным для боевого робота. Данную информацию подтвердил разработчик, занимающийся созданием машины, рассказали в РИА Новости.
Беспилотный аппарат запускается с самой роботизированной платформы и относится к самолётным разновидностям БПЛА. На полигоне уже проводятся тестовые запуски без БЧ, выполняется проверка технологии запуска, воздушного маневрирования и наведения на цель с высокоточными результатами.
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Вариант с пулемётом. Источник фото: rg.ru
Снаряженная масса беспилотника-камикадзе 1,7 килограмм, боевая часть в "базовом варианте" составляет 600 грамм с вариантами для увеличения. Дрон способен пролететь 30 километров в одну сторону с временем нахождения в воздухе до 18 минут.
По некоторым данным роботы "Маркер" в составе четырех единиц уже замечены в ДНР. На боевые модули машин установят эффективное противотанковое вооружение и уже обкатываются алгоритмы боестолкновений.
Вариант с РПГ-26. Источник фото: rg.ru
Платформа на одной заправке-дозарядке может автономно работать не менее 48 часов благодаря двухвариантному двигателю. Дополнительно робот может быть дооборудован оптико-электронной отслеживающей аппаратурой.
В качестве вариантов для вооружения колёсной версии машины может быть выбрана опция одновременного присутствия "на борту" ракетного модуля, пулемёта и дрона-камикадзе. Если же "Маркер" на гусеничном ходу, то он может быть вооружён пулемётом "Утёс", либо модульной "спаркой" из ПТРК РПГ-26.