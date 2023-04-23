Самодельная установка не смогла осуществить корректный запуск снарядов, в результате чего одна из ракет смогла пролететь лишь несколько десятков метров после старта

О том что игры в "моделиста-конструктора" очень опасная вещь, в особенности если ты играешь с реальным боевым оружием, на собственном примере сумели убедиться украинские солдаты, сконструировавшие самодельное устройство РСЗО, запускающее НУРСы - неуправляемые реактивные снаряды.

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Источник фото: topwar.ru





На скриншоте выше представлена сама эрац-РСЗО, где в момент выстрела один из снарядов "не захотел" лететь в направлении российской армии, а решил упасть рядом с украинскими артиллеристами, пролетев лишь несколько десятков метров. Если вы думаете, что из всего пакета только лишь одна ракета сработала неправильно, то - вы оказались неправы. Второй НУРС вместо полёта по направлению к цели просто взмыл вертикально вверх.





Украинский "Ведьмак". Источник фото: google.com





По счастливой случайности для украинских военнослужащих такие стрельбы окончились относительно хорошо, но с большей долей вероятности вечно так везти не может и ракета может взорваться прямо "в трубе".

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Важная деталь: даже если такая ракета и пролетит достаточную дальность, то ввиду слабой кучности всего блока и практически нулевой прицеливаемости, то это просто попытка отчаяния сделать хоть "что-то".