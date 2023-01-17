Патент на беспилотник с интегрированным электромагнитным излучателем выдан Московскому пограничному институту

Важность беспилотных аппаратов различного предназначения наглядно показала СВО. Российской армии необходим различный тип машин: от легких тактических "одноразовых" БЛА до стратегических дронов, способных быть носителями различных ракет. Тем выше гордость за разработку от российских ученых, создавших дрон, способный с помощью бортового генератора электромагнитного излучения выводить из строя другие беспилотные летальные средства и чувствительную электронную технику врага. Подтверждается, что один дрон может противостоять целому рою вражеских беспилотников.

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Сам "истребительный гаджет" прячется в пусковые контейнеры, которые одновременно служат транспортировочным механизмом. Аппарат и сразу оснащен излучателем электромагнитного импульса, которым можно управлять на расстоянии.





Тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Источник фото: tadviser.ru





Оптико-электронная система наблюдения изделия состоит из "дневной камеры" и ИК-визионеров, а подпитываться можно и в полете, благодаря интегрированным в крылья солнечным панелям. Но основной "движущей" силой все-таки является АКБ, питающая электродвигатель. Сам дрон "выпуливается" из контейнера разгонным дроном, а приземляется с помощью парашюта.

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Работа и запуск БЛА происходит так: после доставки и запуска, дрон сбрасывает разгонный модуль и расправляет сложенные крылья, двигаясь вперед за счет энергии АКБ и солнечных панелей. В момент приближения к источнику опасности или цели, дрон дает старт ЭМИ-оружию. После чего ближайшие радиоэлектронные устройства выходят из строя. И вы наверное удивитесь, генератор используется как артиллерийский снаряд, помимо ЭМИ-импульсов, поражающий осколками от своей оболочки.