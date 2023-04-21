Во время торжественного спуска на воду корабля случился навал со стороны USS Cleveland на участвующий в операции спуска корабль-буксир

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В США спустя некоторое время представители местного ВМФ предприняли попытку "объясниться", почему новый корабль прибрежной зоны столкнулся с буксиром во время торжественной церемонии по спуску на воду. О происшествии рассказывает американское издание The Drive.

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Ещё 14 апреля USS Cleveland (не путать с крейсером ВМФ США эпохи Второй мировой), входящий в когорту кораблей морского класса "Freedom", совершил непреднамеренный навал на буксировочный корабль.





Источник фото: скриншот из видео с youtube.com





Сообщается, что в результате неудачного спускового маневра никто из команды кораблей не пострадал, а повреждённая зона бортовой линии корабля находится значительно выше ватерлинии, поэтому корабль не ушёл под воду, резюмирует официальный представитель ВМС Америки.









По рассказу очевидцев, во время перемещения к кромке воды бортовой участок "Кливленда" по касательной встретился с кораблём-буксиром, который по неизвестным причинам находился значительно ближе, чем продиктовано нормативами безопасности.









Со слов высших офицеров, ситуация оказалась "без умысла", а буксир оказался так близко из-за недопонимания. Расследование водного ЧП всё ещё продолжается.

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Известно точно, что новый корабль будет отправлен на ремонтно-восстановительные работы в ближайшее время.