Страны, входящие в так называемый пул большой семерки, уже прорабатывают введение практически полных запретительных мер на весь свой экспорт в РФ. С такими будоражащими новостями выпустило свою передовицу информационное агентство Bloomberg. Теперь осталось "дождаться" лишь майского саммита G7, когда невиданные ранее санкционные операции будут утверждены уже официально. Или нет.
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О том, что "неплохо бы" ввести запретительные меры уже на весь экспортный поток в Россию, первыми задумались США и их ближайшие европейские союзники. Сделано это будет якобы для того, что бы российский президент получил "наивысшее" экономическое давление, говорится в статье.
Источник фото: ria.ru
Сейчас же, экономическая ситуация и взаимоотношения между странами G7 и Россией таковы, что всё то, что не запрещено соответствующими распоряжениями и указами, можно поставлять в Россию, а новое решение может остановить и даже этот скудный ручеёк экономического взаимодействия.
Правда не получится сделать всё "с кондачка".
Для "начала", экстремальные ограничительные меры должны быть одобрены лидерами государств, входящих в G7. Да и если уж скрупулезно рассматривать потенциально резонансное решение, не на всё будут распространяться меры экономического давления: например, это не должно коснуться лекарств и сельскохозяйственной продукции. Ну и чего греха таить, разрыв экономических отношений может толкнуть Россию в ещё более тесные объятия Китая. Хочет ли этого США?