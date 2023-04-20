На месте идёт серьёзный бой между украинскими военнослужащими и объединённой группой ВС РФ

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

С каждым часом под Бахмутом становится всё жарче и жарче. Так во время сегодняшней попытки прорыва в городскую агломерацию украинских военнослужащих был открыт огонь из ствольной артиллерии ЧВК "Вагнер" по колонне техники. Как сообщается, в переделку попала механизированная колонна, направляющаяся из Часова Яра.

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В настоящий момент на автомобильной дороге О-0506 продолжается серьёзный бой между силами ВСУ и объединённой группировкой ВС РФ. Данные о потерях со стороны украинских сил уточняются.





Источник фото:topwar.ru





Согласно поступающей информации из анонимных телеграм-каналов, артиллерийские расчёты ЧВК "Вагнер" нанесли огневое поражение сводной колонне, состоящей из 24-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ, усиленных отрядами ТрО. По независимым оценкам основной целью подразделения было попытаться добраться до попавших в полуохват украинских военных в самом Бахмуте.

О том, что для ВСУ всё уже "не очень просто", вынуждено было признать и само командование украинской армии. В Минобороны Украины уже официально объявили, что "некоторые" позиции в Бахмуте (Артёмовске) были оставлены для занятия более "выгодных позиций".

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По некоторым данным, под контролем ВСУ в Бахмуте осталось чуть более 10% контролируемой территории.