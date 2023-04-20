Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
Благодаря своему непревзойденному воинскому умению боец российской морской пехоты уже успел поразить шесть воздушных целей
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

   Украинские власти не теряют надежды получить передовое ПВО, а вместе с тем "в подарок" и западные истребители, но пока суд да дело, фронтовая авиация украинской армии продолжает нести потери рядом "с ленточкой". Удивительно, но факт, "приземлила" украинский самолёт не эшелонированная система российского ПВО, способная перехватить и поразить самолёты, вертолёты, разномастные БПЛА и ракеты HIMARS, а обычный боец благодаря "обычному" ПЗРК.

реклама

   Правда совсем обычным морского пехотинца с грозным позывным "Хищник" - язык не поворачивается обозвать. Словно фантастический супергерой из голливудского блокбастера, точнее много круче и лучше западного киношного продукта, наш боец может смело без всяких "скидок и поблажек" называться настоящим "снайпером ПВО".


Источник фото: vesti.ru


   Судите сами: благодаря своим непревзойденным умениям, военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, записал на свой счёт уже 6-й сбитый воздушный аппарат. Всего в "послужном списке" поражённой и перехваченной воздушной техники ВСУ у нашего земного аса "записаны" 3 украинских штурмовика Су-25, два крупнофюзеляжных БПЛА, один вертолет Ми-8 ВВС ВСУ. Такой результативности могут позавидовать даже воздушные экипажи, оснащённые сонмом ракет и обнаруживающей и всё и вся и обеспечивающий успех захвата цели электронной начинкой. Тем выше "земной" подвиг военнослужащего. Кстати о текущем подвиге.

   Так во время боестолкновений в округе Соледара по сигналу "небо" был замечен вражеский штурмовик, пытающийся совершить атаку наземных сил. Бравый солдат не дрогнул, не спрятался в окоп, а выбрал подходящий момент и воспользовался своим ПЗРК "Игла". После попадания реактивного снаряда украинский Су-25 зачадил и загорелся, после чего началось неконтролируемое падение. Что случилось с лётчиком штурмовика дальше - неизвестно.

   А тем временем по сообщениям новостных агентств, на Украину прибыл распиаренный Patriot. Правда существует очень высокая вероятность, что "чудо американской военной инженерной мысли" окажется бесполезным в предстоящем украинском контрнаступлении, и войскам ВСУ придется положиться на силы фронтовых ПВО.


рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#су-25
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
На Украине сбили свой штурмовик Су-25, перепутав его с российским самолетом
Под Краматорском был сбит Су-25 Вооруженных Сил Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
53
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
14
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
16
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
20
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
4
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
11
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
1
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
Аудитория The Sims 4 достигла отметки в 70 миллионов игроков
+
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
1

Популярные статьи

Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
164
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
34
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
54
Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
1
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
4
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:36
"Допомога" от США,
С неба на Киев обрушился неопознанный объект
REY_B_
01:36
История на месте не стоит. Раз правительства не хотят или не могут навести порядок, значит нарастающий бардак прилагается автоматом. Продовольственная инфляция во Франции март к марту составила 15.9%...
Митингующие кинули яйцо в лоб Макрону во время его визита во французский регион
Sequrefor Faust
01:10
Как-то припозднился блогер, отопительный сезон уже закончился
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
REY_B_
00:59
"Ошибка выжившего" не пруф. А стата....
GeForce RTX 4070 не понравилась геймерам – 12 самых популярных видеокарт апреля в РФ
Максим Пасевич
00:52
Очередной мамкин оверлокер решил выпендриться. Вещами которые нам не были доступны в юности а уж сейчас тем более . Если уж это и ностальгия то ностальгия с привкусом горечи.Лично для меня единственно...
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
Оксана Filipok
00:50
так в перми падал боинг по пьянке или нет?
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Оксана Filipok
00:49
а давайте спросим у яндекса сколько танков угробили в армии рф на учениях до 2022?
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Оксана Filipok
00:49
а давайте спросим у яндекса сколько танков угробили в армии рф на учениях до 2022?
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Оксана Filipok
00:47
ты любишь евреев и бога?
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Оксана Filipok
00:47
конечно не просто, ну месяцев так 16-18 нужно. ну гражданские остались поэтому тосы и фабы летают))))
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем