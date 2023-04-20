Благодаря своему непревзойденному воинскому умению боец российской морской пехоты уже успел поразить шесть воздушных целей

Украинские власти не теряют надежды получить передовое ПВО, а вместе с тем "в подарок" и западные истребители, но пока суд да дело, фронтовая авиация украинской армии продолжает нести потери рядом "с ленточкой". Удивительно, но факт, "приземлила" украинский самолёт не эшелонированная система российского ПВО, способная перехватить и поразить самолёты, вертолёты, разномастные БПЛА и ракеты HIMARS, а обычный боец благодаря "обычному" ПЗРК.

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Правда совсем обычным морского пехотинца с грозным позывным "Хищник" - язык не поворачивается обозвать. Словно фантастический супергерой из голливудского блокбастера, точнее много круче и лучше западного киношного продукта, наш боец может смело без всяких "скидок и поблажек" называться настоящим "снайпером ПВО".





Источник фото: vesti.ru





Судите сами: благодаря своим непревзойденным умениям, военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, записал на свой счёт уже 6-й сбитый воздушный аппарат. Всего в "послужном списке" поражённой и перехваченной воздушной техники ВСУ у нашего земного аса "записаны" 3 украинских штурмовика Су-25, два крупнофюзеляжных БПЛА, один вертолет Ми-8 ВВС ВСУ. Такой результативности могут позавидовать даже воздушные экипажи, оснащённые сонмом ракет и обнаруживающей и всё и вся и обеспечивающий успех захвата цели электронной начинкой. Тем выше "земной" подвиг военнослужащего. Кстати о текущем подвиге.

Так во время боестолкновений в округе Соледара по сигналу "небо" был замечен вражеский штурмовик, пытающийся совершить атаку наземных сил. Бравый солдат не дрогнул, не спрятался в окоп, а выбрал подходящий момент и воспользовался своим ПЗРК "Игла". После попадания реактивного снаряда украинский Су-25 зачадил и загорелся, после чего началось неконтролируемое падение. Что случилось с лётчиком штурмовика дальше - неизвестно.

А тем временем по сообщениям новостных агентств, на Украину прибыл распиаренный Patriot. Правда существует очень высокая вероятность, что "чудо американской военной инженерной мысли" окажется бесполезным в предстоящем украинском контрнаступлении, и войскам ВСУ придется положиться на силы фронтовых ПВО.





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