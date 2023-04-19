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Российские десантники заблокировали Бахмут с двух сторон и продолжают бои за освобождение города
ВСУ отступают, моментами пытаясь провести безуспешные контратаки
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   Штурмовые группы, участвующие в наступательных боях за Бахмут, при поддержке и прикрытии ВДВ и сил группировки российских сил "Южная", установили контроль над тремя очередными кварталами, где бойцы-десантники заблокировали город с двух сторон: южной и северной, тем самым ухудшив положение украинских бойцов в городе.

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   Кварталы, освобождённые в ходе упорных боёв, находились в центральной, в северо-западной и юго-западной частях городской агломерации.


Источник фото: riamo.ru


   Штурмовым отрядам оказывают воздушную поддержку авиация ВС РФ армейского и оперативно-тактического уровня, а с земли огневой вал для противника создают артиллерийские расчёты группировки войск "Южная".

   Силы ВСУ не оставляют попыток провести контратаки на позиционные районы российских военнослужащих в Ступочках и Краном в ДНР, непосредственно не прекращаются контратаки и в самом Бахмуте (Артёмовске) по направлению северо-западной и центральных частей Бахмута. Но все контратаки закончились для ВСУ неудачей.

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   Кроме того, украинская армия вышла из посёлка Спорное, который был крупным узлом обороны для ВСУ между Бахмутом и Северском.

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#бахмут #вдв рф
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