Штурмовые группы, участвующие в наступательных боях за Бахмут, при поддержке и прикрытии ВДВ и сил группировки российских сил "Южная", установили контроль над тремя очередными кварталами, где бойцы-десантники заблокировали город с двух сторон: южной и северной, тем самым ухудшив положение украинских бойцов в городе.
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Кварталы, освобождённые в ходе упорных боёв, находились в центральной, в северо-западной и юго-западной частях городской агломерации.
Источник фото: riamo.ru
Штурмовым отрядам оказывают воздушную поддержку авиация ВС РФ армейского и оперативно-тактического уровня, а с земли огневой вал для противника создают артиллерийские расчёты группировки войск "Южная".
Силы ВСУ не оставляют попыток провести контратаки на позиционные районы российских военнослужащих в Ступочках и Краном в ДНР, непосредственно не прекращаются контратаки и в самом Бахмуте (Артёмовске) по направлению северо-западной и центральных частей Бахмута. Но все контратаки закончились для ВСУ неудачей.
Кроме того, украинская армия вышла из посёлка Спорное, который был крупным узлом обороны для ВСУ между Бахмутом и Северском.