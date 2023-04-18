11 марта было сообщено, что Иран завершил сделку по покупке российских истребителей Су-35

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На аэродром Мехрабад, расположенный рядом с иранской столицей, поступили первых три борта истребителя Су-35С российского производства. Первые видеокадры полёта самолёта поколения 4++ над иранской местностью уже распространились по мировой сети.

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Интересная деталь, поступившие самолёты имеют камуфляжный окрас истребительной авиации ВВС Египта, для которого собственно российские истребители и предназначались, но спустя время в ходе сложных переговоров Египет отказался от их покупки, тогда РФ и продала машины исламской республике.





Источник фото: gazeta.ru





Всего воздушные силы Ирана получат 24 Су-35С. Истребители будут размещены на специальной подземной стоянке, как сообщают иранские источники. По их информации подземный бункер для самолётов ещё возводится с учётом всех требований по защищённости.

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Нельзя не отметить, что в последние годы военно-техническое сотрудничество между двумя странами развиваются бурными темпами. Из-за глобальной политики санкций Россия и Иран стали как никогда близки, причём у последнего большой опыт выживаемости в эпоху этих самых методов экономического воздействия.