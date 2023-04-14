Судиться с известной певицей решила алкогольная компания "Глобал Вайн Дистрибьюшен"

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Лицо криптовалюты BuzCoin и просто известная российская телеведущая, певица и участница популярного реалити-шоу "Дом-2", Ольга Бузова, получила очередное разочарование в жизни: на бизнес-леди подали судебный иск в размере миллиона евро и полтора миллиона отечественных рублей.

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В роли искового истца решила выступить компания "Глобал Вайн Дистрибьюшен", занимающаяся дистрибуцией вина. Девушка "обвиняется" в неправомерном расторжении правового договора, повлекшем причинение прямых убытков компании-истцу.





График падения криптовалюты Ольги Бузовой Бузкоин. От первых 10 копеек за одну единицу, до меньше одно десятой копейки "на сейчас". Источник фото: coinmarketcap.com





Три года назад в 2020 году Бузова и "ГВД" решили начать производство именного вина Buzwine. Как только технологический процесс по розливу любимого напитка утончённых натур и просто творческих людей начался, певица, известная своим сольным творчеством, разорвала договор в одностороннем порядке. Вследствие чего компания потеряла право использовать имя и изображение теледивы.





Источник фото:kp.ru





Производитель алкоголя подал жалобу в Верховный суд на музыкальную структуру, представляющую интересы девушки. По мнению истца, звезда должна вернуть деньги за утилизацию тары с вином.

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Поспешные действия до истечения договора между сторонами принесли убытки "ГВД" из-за невыполнение контракта в размере 1,15 млн. евро, плюс в 1, 5 млн. отечественной валюты обошлась утилизация уже выпущенного винного продукта.