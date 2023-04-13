Франсуа Макрон настоял на уменьшении помощи после своего визита в Китай

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Европейский Союз подтвердил выделение финансов на закупку различных боеприпасов для ВСУ на сумму в 1 миллиард евро, такое решение принял совет ЕС,

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На интернет-портале административного органа Еврооргана, появилось сообщение, в котором написано об ободрении Европейским фондом мира мер поддержки украинской армии.

По задумке еврочиновников, такое решение сможет компенсировать государствам Еврозоны стоимость снарядов, передаваемых Украине из действующих арсеналов европейских армий в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.





Источник фото: sdelanounas.ru





Но изначально мартовская встреча членов Евросоюза в столице Бельгии сулила сумму в два раза большую, обещанную на закупку снарядов, но после визита Эммануэля Макрона в Пекин, французские чиновники решили "переиграть", уменьшив финансирование украинской армии. Поэтому было принято компромиссное решение в один млрд. евро.

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По окончательному плану ЕС, ВСУ должны получить 1 миллион снарядов за оставшийся 2023 год, кроме того, будут закуплены боеприпасы для замещения израсходованной доли снарядов европейских армий.