Такие боеприпасы премьер-министр Польши назвал "суперсовременными"

Официальная Варшава решилась построить на своей земле завод по производству снарядов с сердечниками из обеднённого урана, использующихся в американских ОБТ Abrams. Такую новость сообщил польский премьер-министр Матеуш Морвецкий во время сегодняшнего своего визита на танковую фабрику в американском Аннистоне, рассказывает РИА Новости.

реклама

По словам высокопоставленного польского чиновника, такие противотанковые снаряды - это суперсовременные боеприпасы.





Источник фото: popularmechanics.com





Так же в эту среду руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак уведомил прессу о желании возвести сервисный центр, обслуживающий Абрамсы. Где по замыслу армейского функционера, новый проект станет "центром притяжения" не только где обслуживаются стоящие на вооружении польских танкистов Abrams, но и такие же ОБТ, имеющиеся на вооружении и других европейских стран. В ещё более грандиозных планах министра есть не только обслуживание тяжело бронированных американских машин, но и их собственное производство, сообщил высокопоставленный чиновник.

Как рассказал Блащак, эта идея уже была обсуждена с делегатами материнской компании General Dynamics.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Известно, что Польша уже сформировала заказ на покупку 250 Abrams новейших версий SEPv3. Заказ должен быть выполнен к концу следующего года. Кроме того, армия Польши должна ещё получить 116 танков, бывших в употреблении от корпуса морской пехоты США.