Официальная Варшава решилась построить на своей земле завод по производству снарядов с сердечниками из обеднённого урана, использующихся в американских ОБТ Abrams. Такую новость сообщил польский премьер-министр Матеуш Морвецкий во время сегодняшнего своего визита на танковую фабрику в американском Аннистоне, рассказывает РИА Новости.
реклама
По словам высокопоставленного польского чиновника, такие противотанковые снаряды - это суперсовременные боеприпасы.
Источник фото: popularmechanics.com
Так же в эту среду руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак уведомил прессу о желании возвести сервисный центр, обслуживающий Абрамсы. Где по замыслу армейского функционера, новый проект станет "центром притяжения" не только где обслуживаются стоящие на вооружении польских танкистов Abrams, но и такие же ОБТ, имеющиеся на вооружении и других европейских стран. В ещё более грандиозных планах министра есть не только обслуживание тяжело бронированных американских машин, но и их собственное производство, сообщил высокопоставленный чиновник.
Как рассказал Блащак, эта идея уже была обсуждена с делегатами материнской компании General Dynamics.
Известно, что Польша уже сформировала заказ на покупку 250 Abrams новейших версий SEPv3. Заказ должен быть выполнен к концу следующего года. Кроме того, армия Польши должна ещё получить 116 танков, бывших в употреблении от корпуса морской пехоты США.