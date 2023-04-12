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Польша захотела стать производителем боеприпасов c обеднённым ураном для танков Abrams
Такие боеприпасы премьер-министр Польши назвал "суперсовременными"
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   Официальная Варшава решилась построить на своей земле завод по производству снарядов с сердечниками из обеднённого урана, использующихся в американских ОБТ Abrams. Такую новость сообщил польский премьер-министр Матеуш Морвецкий во время сегодняшнего своего визита на танковую фабрику в американском Аннистоне, рассказывает РИА Новости.

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   По словам высокопоставленного польского чиновника, такие противотанковые снаряды - это суперсовременные боеприпасы. 


Источник фото: popularmechanics.com


   Так же в эту среду руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак уведомил прессу о желании возвести сервисный центр, обслуживающий Абрамсы. Где по замыслу армейского функционера, новый проект станет "центром притяжения" не только где обслуживаются стоящие на вооружении польских танкистов Abrams, но и такие же ОБТ, имеющиеся на вооружении и других европейских стран. В ещё более грандиозных планах министра есть не только обслуживание тяжело бронированных американских машин, но и их собственное производство, сообщил высокопоставленный чиновник.

   Как рассказал Блащак, эта идея уже была обсуждена с делегатами материнской компании General Dynamics.

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   Известно, что Польша уже сформировала заказ на покупку 250 Abrams новейших версий SEPv3. Заказ должен быть выполнен к концу следующего года. Кроме того, армия Польши должна ещё получить 116 танков, бывших в употреблении от корпуса морской пехоты США.

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#польша #abrams #обеднённый уран
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REY_B_
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karbo
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NONsens
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karbo
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Kutuz
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