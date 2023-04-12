Артиллерийский расчёт орудия бронепоезда "Волга" упреждающим огнём поразил беспилотный аппарат в зоне проведения российской спецоперации, сообщил с мест боец подвижного состава.
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Так во время несения службы наблюдателями в пределах 200-300 метров от локомотива был обнаружен неидентифицированный дрон, принадлежность которого установить не удалось, а сам БПЛА был оборудован "непонятным подвесом", способным быть снаряженным как минами, так и различными фугасными снарядами. После обработки информации командир зенитного орудия отдал приказ сбить беспилотник, сообщил военнослужащий МО РФ.
Источник фото: yakutsk-news.net
Немногим ранее российское Министерство обороны уже рассказывало об использовании особых локомотивов во время спецоперации. Но сейчас это первый подтверждённый случай непосредственной огневой работы и перехват какой-либо цели.
Спецпоезд "Волга" и его "братья-близнецы", создан для сопровождения обычных военных эшелонов и гражданских локомотивов в зоне конфликта. Кроме того, бронепоезда могут быть использованы для инженерных мероприятий на железнодорожной колее.
Вагоны поезда имеют броневую защиту от 10-ти до 20-миллиметров, а держут оборону состава стрелки в бронекапсуле с пулемётом крупного калибра. Основное же оружие железнодорожной техники - это спаренная зенитная установка ЗУ-23-2. Благодаря скорострельной пушке огнём которой можно поразить как воздушные цели, так и земные объекты.
Пускай легендарной пушке не меньше 50-ти лет, но ее ударные возможности актуальны и сейчас: орудие может выдать скорострельность до 2000 выстрелов в минуту с эффективной дальностью вертикальной стрельбы до полутора километров.