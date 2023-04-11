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Бывший аналитик ЦРУ: Масштабную утечку данных Пентагона организовал человек в руководстве США
По словам экс-сотрудника американской разведки Филипа Джиральди, "слив данных" сделал топ-чиновник, не согласный с политикой американских властей
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   Весенние утечки в мировую паутину секретных данных Пентагона, скорее всего, стали возможны из-за действий одной персоны в руководящем сегменте Америки, считающей, что текущая политика США неправильная. С таким мнением выступил экс-сотрудник аналитического отдела ЦРУ Филип Джиральди.

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   По словам бывшего сотрудника спецслужб, организовал слив данных работник, смотрящий на текущую ситуацию в мире по-другому и не разделяющий способов и взглядов текущей администрации Белого дома в сфере национальной безопасности. И этот человек в своем мотиве поведения очень похож на Эдварда Сноудена, пытающегося показать важные детали политики в отношении России и Украины, сообщает Филип. 


Источник фото: osb-moscow.ru


   Бывший представитель ЦРУ выразил сомнение в скорейшем поиске виноватого в утечке секретных документов в Сеть, добавив, что получить доступ к раскрытым теперь данным могло огромное количество сотрудников, по крайней мере, их больше сотни. И для поиска правонарушителя военное ведомство США ужа запустило программу с "серьезными ресурсами", добавил Джиральди. Прямо сейчас изучаются личные дела и проводится политика жёсткой фильтрации по поводу доступа к будущим брифингам Пентагона, резюмировал экс-аналитик ЦРУ. Не минует чаша и проверки на полиграфе подозрительных чиновников так же добавил он.

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   Хотя по мнению Филипа Джиральди, попавшие в сеть документы не имеют большой важности, кроме как налагающие позор на Пентагон за раскрытие данных. 

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#цру #филип джиральди
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