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Министр обороны Украины Резников мог попасть в плен в Гостомеле в начале российской спецоперации
Об этом он сам рассказал в интервью для украинской прессы
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   Украинский министр обороны Алексей Резников лично рассказал историю, как он избежал попадания в российский плен во время десантной операции в населённом пункте Гостомель Киевской области во время самого начала спецоперации в феврале. 

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   Со слов высокопоставленного армейского функционера, он и команда высоких чинов как раз имели в планах посетить защищённый командный пункт, территориально находящийся в Гостомеле, который в последствии и стал центром высадки российских сил ВДВ.


Источник фото: kp.ru


   Резников обрисовал ситуацию, согласно которой даже если бы его делегация посетила городок немного раньше самой десантной операции, то не менее половины руководящих сотрудников министерства была бы пленена десантом. Но чиновники смогли избежать подобной участи лишь спрятавшись в многочисленных зданиях, входящих "в зону ответственности" украинского Минобороны в Киеве. 

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   Фактически, одномоментно с армейским чиновником другой представитель украинской политической элиты Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, высказал мнение, что не следует ожидать "особого" часа и дня для предполагаемого массированного украинского контрнаступления, где согласно словам политика, военнослужащие ВСУ практически каждый день совершают движение вперёд. Правда точных географических привязок, где ВСУ добились успехов на фронте, политический деятель не назвал.

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#алексей резников #вдв #гостомель
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