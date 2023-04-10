Певец, композитор, продюсер и просто звезда отечественного шоу-бизнеса Игорь Николаев оставил заявку в Роспатенте на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь". Шлягер 1995 года предложено использовать для названия продуктов соответствующего бренда, под которым будет изготавливаться разнообразные товары, в том числе и алкогольные напитки.
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По данным с интернет-портала Роспатента, соответствующая заявка была оформлена в первых числах апреля, на какие сроки Николаев хочет зарегистрировать "Выпьем за любовь" - пока что неизвестно.
Источник фото:google.com
Согласно международной классификации торговое наименование "Выпьем за любовь" относится к товарам и услугам под порядковыми номерами с 29 по 32, 35, 38, 41, 43. Сюда входит изготовление мясо-молочных продуктов, легкого алкоголя (пива), мороженого, шоколадных изделий и иного. Кроме того, под брендом можно будет оказывать рекламные услуги, запускать маркетинговые исследования.
Именно в 1995 году, когда вышла одноимённые песня и альбом "Выпьем за любовь", Игорь Николаев получил премию "Овация" в номинации "Композитор года".