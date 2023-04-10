И по совокупным доходам обогнала такие китайские площадки как Tencent и Alibaba

Владельцы TikTok из китайской компании Bytedance смогли увеличить прибыль компании на внушительные 79 процентов, до суммы примерно равной 25 миллиардам долларов, сообщает финансовое издательство.

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Так судя по соответствующей статье от Financial Times, Bytedance смогла превзойти по части прибыли своих непосредственных конкурентов из ниши онлайн-бизнеса: цифровых "монстров" Tencent и Alibaba. Так китайская фирма достигла оборота в знаменательные 85 миллиардов долларов, позволив подняться этому значению на целых 30% в сравнении с прошлым отчётным 365-дневным финансовым периодом.





Источник фото: axios.com





Но новые времена для китайской Bytedance не обещают быть безоблачными: в значительной мере нарастает общее беспокойство правительств многих государств по поводу своей безопасности. Например, в США местных владельцев прямо принуждают избавиться от своих долей в китайской компании. Но прямые представители компании рассказали, что избавление от TikTok не повлияет на финансовое благосостояние фирмы, правда эта онлайн-платформа показывает большой потенциал к развитию, сообщил источник.

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Как сообщалось уже выше, некоторые правительства и ведомства уже внесли TikTok в свой чёрный список. Где онлайн-приложение уже попало под полный запрет для государственных служащих в Норвегии, Эстонии и Франции. Того же от своих чиновников потребовали и в Австралии. Немногим ранее деинсталлировать приложение "попросили" государственных работников Нидерландов, Великобритании, Новой Зеландии, Бельгии. А на последнем месяце прошлой зимы под ограничительные меры попал TikTok и для представителей администрации Европейского Союза: Совета и Комиссии. Здесь TikTok "обвиняется" в несоответствии нормам кибербезопасности.