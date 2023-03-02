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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Интернет-магазин AliExpress по непонятным причинам внес в "стоп-листы" россиян, пожелавших купить дроны. Товары присутствуют в качестве доступных, но при открытии страницы, высвечивается ошибка.

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По сообщениям telegram-канала Mash, Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов, проживающих в России. Со 2 марта 2023 года на маркетплейсе нельзя купить квадрокоптеры от фирм Autel и DJI. Если же вы успели купит дроны, на использование дронов будет наложено ограничение. В добавок, в онлайн-магазине AppStore уже на найти приложение от фирмы DJI, с помощью которого пользователь мог управлять дронами. Если же приложение было загружено раньше, то пользоваться им можно. И "на закуску" - DJI перестал предоставлять услуги россиянам.





Дрон Autel. Источник фото: скриншот из демонстрационного видео





В апреле минувшего года проходила информация, что граждане России "заимели" сложности в попытках оплатить товары на платформе AliExpress. На торговой площадке пообещали решить этот "вопрос".

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Также Mash писал, что на многочисленные жалобы россиян, китайская компания DJI рассылает одинаковый ответ, что не предоставляет услуги для "военной деятельности". Что под этим подразумевалось, в китайской компании никак не прокомментировали.