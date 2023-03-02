Интернет-магазин AliExpress по непонятным причинам внес в "стоп-листы" россиян, пожелавших купить дроны. Товары присутствуют в качестве доступных, но при открытии страницы, высвечивается ошибка.
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По сообщениям telegram-канала Mash, Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов, проживающих в России. Со 2 марта 2023 года на маркетплейсе нельзя купить квадрокоптеры от фирм Autel и DJI. Если же вы успели купит дроны, на использование дронов будет наложено ограничение. В добавок, в онлайн-магазине AppStore уже на найти приложение от фирмы DJI, с помощью которого пользователь мог управлять дронами. Если же приложение было загружено раньше, то пользоваться им можно. И "на закуску" - DJI перестал предоставлять услуги россиянам.
Дрон Autel. Источник фото: скриншот из демонстрационного видео
В апреле минувшего года проходила информация, что граждане России "заимели" сложности в попытках оплатить товары на платформе AliExpress. На торговой площадке пообещали решить этот "вопрос".
Также Mash писал, что на многочисленные жалобы россиян, китайская компания DJI рассылает одинаковый ответ, что не предоставляет услуги для "военной деятельности". Что под этим подразумевалось, в китайской компании никак не прокомментировали.