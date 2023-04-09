Как утверждается в рекламной публикации, картофель более предпочтительный вариант для "охотников", играющих в традиционную пасхальную игру

Во всемирной паутине завирусилась рекламная статья Potatoes USA, где предлагают жителям США и Великобритании вместо яиц использовать картофель в местной традиционной пасхальной игре. Как утверждают рекламщики, такой способ позволит существенно сэкономить финансы, так как цены на куриные яйца за год значительно выросли.

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"Охота за пасхальными яйцами" - известная детская игра в этих двух англоговорящих странах. Смысл игры в том, что взрослые члены семьи должны спрятать крашеные яйца, а дети, соответственно, их обнаружить.





Источник фото: foxnews.com





Второй причиной, почему-то так "внезапно" авторы публикации из Potatoes USA заинтересовались проблематикой "стандартов" пасхальной игры - это естественное желание продать больше картофеля. Но официальный аргумент замены яиц на корнеплод - это то, что ненайденные яйца со 100% вероятностью пропадут и будут источать неприятный запах. А картофель, даже если он испортится, "безопасен" для носа.

"Расследователи" из Fox News нашли совершенно другие причины предпочтения картофеля. Так по мнению журналистов, яйца подорожали на половину, если их сравнивать с корнеплодами, тогда как картофель вырос в цене "лишь" на 14 процентов.

Но дабы окончательно "закрыть вопрос", журналисты провели опрос на тему, готовы ли американцы изменить традицию, и выбрать вместо яиц картофель. Оказалось, что жители США не хотят отрекаться от установленных "правил" и продолжат использовать традиционные куриные яйца.

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Но даже здесь маркетологи нашли так называемую вилку, предложив вместо обычного яйца от курицы покупать яйцо шоколадное.