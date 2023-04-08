В украинской армии наступил период жёсткой нужды снарядов для советских артиллерийских систем. О снарядном городе ВСУ рассказал Washington Post в одной из своих публикаций.
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Так ссылаясь на свои собственные анонимные источники, известная американская газета утверждает, что артиллерийские снаряды для артиллерии Украины в большом дефиците. Прежде всего это касается орудий, изготовленных в СССР и перешедших "по наследству" служить в ВСУ.
Но как сообщает издание, такие снаряды можно приобрести "из вне", но страны, располагающие обширными запасами таких снарядов, наверняка не захотят продавать такие боеприпасы в остро нуждающуюся в них украинскую армию.
Источник фото: ria.ru
И в противоположность Украине, Россия смогла нарастить производство боеприпасов всех основных типов в разы: ВПК РФ уже фактически катится по военным рельсам, производя всю номенклатуру от стрелковых патронов до ракет всех типов.
В разведывательном сообществе США хорошо осведомлены о делах в обеих странах, где бывший высокопоставленный разведчик Джеймс Рикардс прямо предрекает проигрыш Украины? в том числе из-за дефицита широкого спектра боеприпасов.