Но страны, имеющие большое количество таких снарядов, не продут снаряды украинской армии, заявляет Washington Post

В украинской армии наступил период жёсткой нужды снарядов для советских артиллерийских систем. О снарядном городе ВСУ рассказал Washington Post в одной из своих публикаций.

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Так ссылаясь на свои собственные анонимные источники, известная американская газета утверждает, что артиллерийские снаряды для артиллерии Украины в большом дефиците. Прежде всего это касается орудий, изготовленных в СССР и перешедших "по наследству" служить в ВСУ.

Но как сообщает издание, такие снаряды можно приобрести "из вне", но страны, располагающие обширными запасами таких снарядов, наверняка не захотят продавать такие боеприпасы в остро нуждающуюся в них украинскую армию.





Источник фото: ria.ru





И в противоположность Украине, Россия смогла нарастить производство боеприпасов всех основных типов в разы: ВПК РФ уже фактически катится по военным рельсам, производя всю номенклатуру от стрелковых патронов до ракет всех типов.

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В разведывательном сообществе США хорошо осведомлены о делах в обеих странах, где бывший высокопоставленный разведчик Джеймс Рикардс прямо предрекает проигрыш Украины? в том числе из-за дефицита широкого спектра боеприпасов.