Авиакомпания "Авиалинии Антонова" начала эксплуатировать спасённые двигатели самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" на самолётах Ан-124 "Руслан" в Германии. С подобными авиационными новостями выступил заместитель руководителя "Антонова" Антонов Максим Саноцкий.
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Так два двигателя Д-18Т уже перемещены через границу и установлены в лётных экземплярах Ан-124 "Руслан" в Германии. Всего у украинской компании имеется 5 грузовых вариантов "Руслана" в немецком Лейпциге.
Источник фото: kalugadaily.ru
Сама "Мрия" обладала 6 двигателями, 3 из которых были извлечены, а 2 двигателя после дополнительных проверок были установлены в Ан-124-100.
После пожара на Ан-225, возникшем из-за обстрелов украинской артиллерии, были "канибализованы" элементы механизации крыльев для потенциального начала производства нового Ан-225. Вполне исправными считаются и стойки шасси разрушенной из-за возгорания самолёта-рекордсмена.
Сейчас на экс-генерального директора ГП "Антонов" возбуждено уголовное дело за служебную халатность, якобы его вина в том, что из-за отсутствия своевременного приказа самолёт не успели эвакуировать из зоны боевых действий.