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На Украине решили собрать на постройку Ан-225 "Мрия" 3$ миллиарда за счёт компьютерных игроков
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   В самом начале проведения спецоперации в боях за Гостомель, украинская артиллерия уничтожила на аэродроме известный транспортный самолёт Ан-225, созданный в СССР усилиями многих ведомств и заводов в рамках космической программы "Буран", между прочим эти объединенные заслуги были напрочь забыты независимой Украиной, а лавры "творца" были присвоены лишь самим украинцам.

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Ан-225 "Мрия". Источник фото: techinsider.ru


   Также в марте 2022 года официальные власти восточноевропейской республики объявили о намерениях построить новый Ан-225. Для этого был запущен особый сбор в фонд. Всего по подсчётам Киева необходимо порядка 3$ млрд, сам самолёт должны были построить за 5 лет. Правда пока дальше голых лозунгов и громких заявлений дело не сдвинулось. Ещё бы, украинское авиастроение и так дышало на ладан, а после событий 2014 года не было построено ни единого самолёта. Все помнят знаменитые кадры, где Владимир Зеленский фотографируется на фоне воздушного аппарата без крыльев. 

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   Минул год, а фонд, долженствующий собрать 3 миллиарда долларов на гигантскую крылатую машину, незаметно растворился в тёмной украинской ночи. Но официальный Киев не оставляет своих планов как бы всё вернуть "взад". Так теперь "спонсорами" по реанимации и созданию Ан-225 "Мрия" должны стать обыкновенные геймеры, которым нужно "всего лишь" купить специальное дополнение, необходимое для управления виртуальной версии Ан-225, интегрированной в Flight Simulator.

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#flight simulator #flight simulator 2020
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