Иначе, по мнению военных специалистов США, из-за двойного взрыва не смогут выстоять ни бойцы ВСУ, ни их бетонные укрепления

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Тяжёлая огнеметная система ТОС "Солнцепёк" должна быть обнаружена и обезврежена в первую очередь, ещё до того как она выйдет на свою ударную позицию, сообщает издание Newsweek.

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Журналисты в ходе беседы с военными экспертами выяснили, что "Солнцепек" одновременно может выбросить в направлении противника сразу весь пакет термобарических ракет, а благодаря шасси на основе танка, комплекс имеет высокую проходимость. Кроме того, у России имеется совершенно новый вариант, прошедший модернизацию, благодаря которой ракеты способны преодолевать гораздо большее расстояние. Новая модель носит индекс ТОС-1А "Солнцепёк".





Источник фото: rueconomics.ru





Особенное внимание военные специалисты в ходе беседы с изданием уделили ракетам комплекса, которые благодаря своим ударным возможностям, обладают так называемым эффектом "двойного взрыва", из-за чего в качестве первого эффекта происходит детонация, а после наступает черёд высокотемпературной "волны".

Такая ударная волна способна разрушить даже прочные здания, поделился информацией военспец Дэвид Хэмблинг.

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А одним из неоспоримых преимуществ Солнцепёка, по мнению разбирающегося в вопросе собеседника издания, являются чрезвычайная точность и возможность перейти в состояние боеготовности в течение 90 секунд, что практически не даёт противнику шансов на выживание, резюмировал американский эксперт.