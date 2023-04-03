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На Украине хотят получить от США истребители F-16, жалуясь на "тактику-ловушку" русских пилотов
Но просьбы только о передаче американских истребителей не ограничиваются, на Украине хотят получить ещё и беспилотники MQ-9
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   Российские самолёты используются настолько эффективно, что очень часто украинские экипажи попадают в воздушные засады. О новых реалиях боёв за небо рассказал британской газете The Telegraph майор украинских ВВС Вадим Ворошилов, известный под своим позывным как Karaya.

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   Со слов старшего офицера украинских ВВС, российский самолёт своими действиями выманивает украинский экипаж вступить "во взаимодействие" и тут откуда не возьмись появляется еще несколько истребителей ВКС РФ. Тем самым украинский экипаж попадает в воздушную ловушку из которой практически нет выхода. 


Источник фото: 360tv.ru


   Но это не единственная проблема украинских ВВС, но прямо вытекающая из первой: в связи со значительными потерями украинских самолётов в боях, Украина остро нуждается в поставках F-16, надежда после получения которых позволит лучше удерживать аэродромы и "присматривать" сверху за своими наземными войсками.

   На днях Владимир Зеленский обратился с очередной просьбой предоставить ВСУ истребители F-16 и ударно-разведывательные беспилотники MQ-9. Но США не желают добавлять запрошенную технику в пакеты военной помощи.

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   В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что пожелания Украиной насчёт истребителей ошибочны и самолёты для украинских ВВС не являются первоочередными нуждами. Заявление было сделано в конце прошлого месяца.

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#f-16 #mq-9
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