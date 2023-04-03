Об этом он рассказал сегодня на фоне водружения российского флага над городской администрацией Бахмута

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После того как российский флаг появился над городской администрацией Бахмута, в честь этого знаменательного события административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал благодаря кому эти успехи стали возможны. В числе таких важных лиц был назван и Сергей Владимирович Суровикин - командующий в недавнем прошлом всей группировкой российских ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

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Решение на введение плана по Бахмуту, называемому на Западе "бахмутской мясорубкой", было принято командирским звеном "Оркестра". Но непосредственным разработчиком и реализатором конкретных шагов стал генерал армии Суровикин, возглавлявший на тот момент объединённую российскую группировку. Поэтому большое количество решений которые были приняты, подсказал именно Сергей Владимирович, резюмировал Пригожин.





Источник фото: dw.com





Из этого следует простой вывод, что успехи по штурму Артёмовска (Бахмута) стали возможны благодаря совместной работе командиров "музыкантов" и представителей генеральского звена Вооруженных сил Российской Федерации.

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Естественно, а "на земле" непосредственными исполнителями стали обычные бойцы "Вагнера", которые и вынесли на своих плечах всю тяжесть штурмов и осад хорошо укреплённых оборонительных районов города и на настоящий момент продолжают продвигаться только вперёд.