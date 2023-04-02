Как сообщается, поражение было нанесено в Херсонской области

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На текущий момент ситуация в зоне боевых действий значительно не поменялась. Но российские войска не сбавляя темпа продолжают действовать в наступлении на Донецком направлении и западной оконечности ЛНР.

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В Бахмуте операторы ЧВК "Вагнер" при полном взаимодействии с артиллерией и авиацией продолжают выдавливать украинские части с южных окраин городской агломерации, не давая "продыху" в северной части и особенно центральном районе. Бои продолжаются и в Орехово-Васильевке.





Источник фото: fireman.club





Со слов украинского военнопленного, бойцы ВСУ задействуют подземные лазы, проложенные глубоко под Бахмутом (Артёмовском) для ротации и логистических операций с боеприпасами. Это так называемые соляные и гипсовые выработки, превратившиеся в сеть разветвлённых туннелей.

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На Херсонском направлении продолжается артиллерийская канонада. По военным целям в Херсоне нанесено огневое поражение. А в округе села Ольговка Херсонской области произошло прямое попадание в склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ, после чего произошла судя по звукам, детонация боекомплектов.