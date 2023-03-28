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Арестович заявил, что без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями
Мнение бывшего чиновника было озвучено в ходе интервью для LRT Television
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   Совсем относительно недавно покинувший место внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович в своём свежем интервью для LRT Television заявил, что без дальнобойных орудий, которые должны быть предоставлены объединенным Западом Украине, последняя не сможет осуществить успешное контрнаступление своих вооружённых сил без огромных потерь.

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   В случае, если ВСУ осмелятся провести наступательные действия без наличия дальнобойных вооружений, то на Украине прольются "моря крови", заявил Арестович.


Источник фото: google.com


   А само вооружение, необходимое украинской армии "как воздух", может быть получено не ранее летних месяцев 2023 года, когда пройдет анонсированный саммит НАТО в литовском Вильнюсе, резюмировал отставной подполковник разведки. 

   Но по заявлению Арестовича, озвученного в эфире LRT Television, украинское контрнаступление должно состояться этой весной.

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   Немногим ранее глава Украины Владимир Зеленский в заявлении для прессы рассказал, что Киеву необходимы оперативные решения по поводу грядущих военных поставок, в том числе выделения так необходимых дальнобойных ракет.

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#всу #арестович
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