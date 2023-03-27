Из-за повышенной сложности многие игроки отказывали себе прохождении этой знаменитой игры

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Кого не спроси из игрового сообщества, практически большинство скажут, что прославленные игровые продукты от студии FromSoftware - это нечто, схожее с уровнем "nightmare". И действительно, кошмарный уровень сложности прохождения Dark Souls отпугивал многих обычных компьютерных геймеров. Не стала исключением и третья часть знаменитой франшизы Dark Souls III, которую многие игроки по этой причине обходят стороной. Но положить конец "игнорированию" обычными фанатами компьютерных игрушек призван режим от игрового моддера с ником Zethras, добавляющий в игру облегчённые уровни сложности.

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Источник фото: bai-day.com





Так аддон Easy Souls III включает в себя три разновариантных уровня трудности: легкий, очень легкий и "невыносимо" легкий. Простота прохождения достигается за счёт "добавочного" количества душ с побеждённых оппонентов и изменением наносимого игроку и игроком урона.

Человеческий персонаж будет наносить на 25–75% больше повреждений, а получать в такой же пропорции меньше, согласно выбранному уровню сложности игры. В той же пропорции игрок будет получать с компьютерных оппонентов души.

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Такие аккуратные изменения позволят игре привлечь новичков своей доступной простотой прохождения. Получить мод можно по этой ссылке.