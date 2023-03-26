В украинском сегменте мировой сети стали распространяться видео с идущим по водной глади Днепра патрульным катером 40 Defiant, производимым в США. На борту судна находились украинские военные. Скорее всего, речные корабли проходят испытания на местах, а матросы и офицеры - непосредственное обучение.
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Как сообщают флотские эксперты, 40 Defiant - это разновидность речных продуктов, создаваемой в Metal Shark. Компания создает судна размерами от 15 до 300 футов оборонной и коммерческой направленности. А сам замеченный катер относится к группе из шести плавсредств, переданных в конце первого летнего месяца прошлого года из состава ВМС США.
40 Defiant. Источник фото: metalsharkboats.com
Сам корабль представляет собой 13-метровую конструкцию выполненную из алюминия. В качестве бортового вооружения могут использоваться пулемёты и управляемые системы вооружения MK49 / MK50. Катер при благоприятных условиях может развивать скорость до 40 морских узлов благодаря дизельным двигателям Cummins QSB 6.7.
Всего упомянутая фирма планирует построить для украинских речных моряков ещё 17 единиц катеров трех различных конфигураций, различающихся длинной и своим назначением.