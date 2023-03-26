Предположительно такие судна должны стать на службу речной флотилии ВМС Украины.

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В украинском сегменте мировой сети стали распространяться видео с идущим по водной глади Днепра патрульным катером 40 Defiant, производимым в США. На борту судна находились украинские военные. Скорее всего, речные корабли проходят испытания на местах, а матросы и офицеры - непосредственное обучение.

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Как сообщают флотские эксперты, 40 Defiant - это разновидность речных продуктов, создаваемой в Metal Shark. Компания создает судна размерами от 15 до 300 футов оборонной и коммерческой направленности. А сам замеченный катер относится к группе из шести плавсредств, переданных в конце первого летнего месяца прошлого года из состава ВМС США.





40 Defiant. Источник фото: metalsharkboats.com





Сам корабль представляет собой 13-метровую конструкцию выполненную из алюминия. В качестве бортового вооружения могут использоваться пулемёты и управляемые системы вооружения MK49 / MK50. Катер при благоприятных условиях может развивать скорость до 40 морских узлов благодаря дизельным двигателям Cummins QSB 6.7.

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Всего упомянутая фирма планирует построить для украинских речных моряков ещё 17 единиц катеров трех различных конфигураций, различающихся длинной и своим назначением.